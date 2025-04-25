Прихожанка назвала страшной атаку ВСУ на храмовый комплекс «Новый Иерусалим»
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» была страшной. Об этом одна из прихожанок рассказала 25 апреля «Известиям».
«Я уже трое суток не сплю. <...> Как можно уснуть после таких налетов? Это страшно», — сообщила женщина.
По словам жительницы, местный батюшка приложил много усилий для возведения церквей, однако теперь часть территории разрушена при пожаре после атаки ВСУ.
Ранее, 24 апреля, загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области после сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что это были «целенаправленные и спланированные удары» со стороны украинских боевиков.