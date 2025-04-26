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Эксперт дала действенные советы по решению рабочих конфликтов

Эксперт Ракитская: конфликты на работе могут раскрыть потенциал команды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Разногласия между коллегами — естественная часть рабочего процесса, которую можно использовать для укрепления коллектива. Об этом 26 апреля «Известиям» рассказала директор по коммуникациям ТЕХНОНИКОЛЬ Екатерина Ракитская.

«Сам по себе конфликт — это не плохо. Если он возник, значит, стороны всё же пытаются найти точки соприкосновения. Наша задача — научиться разрешать конфликтные ситуации без потерь. Это такой же важный навык, как умение эффективно справляться с рабочими задачами», — пояснила Ракитская.

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Специалист выделила несколько основных причин конфликтов: различия в восприятии задач и ценностей, дефицит общения, организационный дисбаланс и чрезмерная конкуренция. Особенно остро проблемы проявляются в перегруженных коллективах с размытыми ролевыми границами и недостаточной обратной связью от руководства.

Для профилактики конфликтов Ракитская рекомендовала четко распределять зоны ответственности и поощрять открытую коммуникацию в команде. О проблемах нужно говорить сразу, а не копить недовольство. Вместе с тем важно соблюдать простые правила: не сплетничать и уважать коллег.

Эксперт отметила: если конфликт уже возник, первое правило — сохранять спокойствие. Техника дыхания «вдох и выдох на четыре счета» помогает быстро нормализовать эмоциональное состояние. В процессе обсуждения важно практиковать активное слушание, фокусироваться на поиске решения, а не на противостоянии.

«Для того чтобы погасить конфликт, попробуйте перевести фокус с эмоций на факты. Иногда пауза помогает всем остыть и взглянуть на ситуацию свежим взглядом. После разрешения конфликта проанализируйте, что можно сделать иначе в будущем», — предложила специалист.

Эксперт уточнила, что анализ конфликтных ситуаций после их разрешения и готовность извиниться в случае ошибки — важные элементы построения здоровой рабочей атмосферы. Компании, которые инвестируют в развитие коммуникативных навыков сотрудников и систему наставничества, создают прочный фундамент для превращения разногласий в точки роста.

Ракитская поделилась: грамотно управляемые конфликты раскрывают потенциал команды. Они помогают выявить скрытые проблемы, улучшить процессы и укрепить доверие между коллегами.

Ранее, 19 апреля, руководитель практики «Финансовые институты», карьерный консультант CORNERSTONE Оксана Семенова рассказала «Известиям», как себя вести при столкновении с агрессивным руководителем. Она уточнила, что постоянный негатив, критика и даже ненормативная лексика создают токсичную среду, где сотрудники чувствуют себя недооцененными, демотивированными и напряженными. Это негативно сказывается на работе и мотивации, снижает продуктивность и ухудшает психологическое состояние работников, однако некоторые руководители продолжают использовать негативный тон.

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