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СК РФ опубликовал кадры с места убийства генерал-лейтенанта Москалика в Балашихе

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет (СК) России показал кадры с места убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Ярослава Москалика, который погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи и криминалисты СК России работают на месте убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика», — говорится в сообщении Telegram-канала.

На представленных кадрах видно, что автомобиль полностью выгорел в результате происшествия. Также около транспорта множество обломков и личных вещей погибшего.

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Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что погибшим оказался генерал-лейтенант Москалик. Уголовное дело возбудили по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ («Убийство», «Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

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