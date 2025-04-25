В жилом секторе Киржачского района восстановлена подача газа и воды
В жилом и социальном секторе Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов, восстановлена подача тепла, воды и газа. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Газо-, тепло- и водоснабжение в жилом и социальном секторе зоны ЧС восстановлено», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, Авдеев отметил, что что в целях обеспечения безопасности пока остается закрытым отрезок дороги от поворота на участок Мележи до перекрестка Барсово – Першино.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. 23 апреля Авдеев сообщил, что ситуация в Киржачском районе постепенно стабилизируется.