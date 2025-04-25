Захарова назвала террористической атакой убийство генерала Москалика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля назвала террористической атакой убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейнтента Ярослава Москалика.
«Главный вопрос — как остановить <конфликт> в центре Европы, мира. Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — сказала Захарова журналистам, ее слова приводит ТАСС.
Ранее СК РФ сообщил, что погибшим при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе оказался Москалик.
Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Причиной стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело.