VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных — «Лапки»

VK объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев на фестивале дружбы с питомцами «Лапки» — он пройдет с 24 по 25 мая в парке «Ходынское поле». Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами. Событие организовано совместно с правительством Москвы, mos.ru и АНО «Развитие парков». Мероприятия фестиваля «Лапки» бесплатны и доступны для посещения по предварительной регистрации.

Фестиваль «Лапки» подготовит программу с тематическими и развлекательными активностями для семей с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков и тех, кто планирует стать владельцем животного. Гостей события ждут музыкальные и творческие выступления, лекции, мастер-классы, интерактивные конкурсы и тематические зоны.

На главной сцене фестиваля будут организованы выступления артистов и DJ-сеты, встречи со звездами и их питомцами, интерактивная программа с участием домашних животных. В зоне лектория гостей будут ждать лекции, мастер-классы и дискуссии с зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами индустрии.

Участники фестиваля смогут погрузиться в темы зооволонтерства и ухода за животными, познакомятся с работой служебных собак, откроют новые возможности для заботы о своих питомцам и комфортной жизни с ними в Москве, получат чек-листы по обучению, воспитанию и путешествиям с питомцами.

На площадке фестиваля будут развернуты тематические пространства сервисов VK, mos.ru и партнеров. В зоне «Дзена» посетителей будут ждать животные из приютов, которые ищут дом, а в пространстве VK Сообществ состоятся встречи и автограф-сессии с pet-блогерами.

Волонтеры Москвы помогут на площадке события, организуют мастер-классы, а также расскажут всем желающим, как можно начать помогать пушистым подопечным в городских приютах.

Узнать о возможностях поддержки животных в столице можно будет в зоне «Города неравнодушных» — здесь откроются выставка-пристройство и благотворительная ярмарка.

Для детей и родителей пройдут мастер-классы по созданию игрушек и одеял для питомцев в пространстве проекта «Молодежь Москвы» и выступления музыкантов из числа резидентов арт-кластера «Таврида».

Кроме того, на площадке события будут организованы маркет для животных, чекап-зона, снек-бары, творческие и игровые зоны для питомцев и их хозяев. Все желающие смогут приобрести мерч и аксессуары для питомцев — собранные средства будут направлены в пользу проверенных фондов VK Добра, которые помогают бездомным животным.

В рамках фестиваля также состоится премия «Хозяин года» от VK Сообществ — на протяжении двух недель авторы популярных сообществ во «ВКонтакте» будут публиковать посты с заданиями от животных.