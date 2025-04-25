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Посольство РФ в Пакистане рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Россиянам следует воздержаться от посещения Пакистана из-за обострения его отношений с Индией. Об этом 25 апреля сообщило посольство России в республике.

«На фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

При этом уточняется, что в страну не следует приезжать до тех пор, пока обстановка в Пакистане не стабилизируется.

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Ранее, 24 апреля, телеканал News18 со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве заявил о том, что Индия рассматривает возможность выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Как отметило издание, такой шаг может еще больше изолировать соседнюю страну.

Обострения отношений Пакистана с Индией связаны с терактом в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. Группа вооруженных людей 24 апреля совершила нападение на мирных жителей и туристов, в результате погибли 27 человек.

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