Посольство РФ в Пакистане рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны
Россиянам следует воздержаться от посещения Пакистана из-за обострения его отношений с Индией. Об этом 25 апреля сообщило посольство России в республике.
«На фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
При этом уточняется, что в страну не следует приезжать до тех пор, пока обстановка в Пакистане не стабилизируется.
Ранее, 24 апреля, телеканал News18 со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве заявил о том, что Индия рассматривает возможность выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Как отметило издание, такой шаг может еще больше изолировать соседнюю страну.
Обострения отношений Пакистана с Индией связаны с терактом в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. Группа вооруженных людей 24 апреля совершила нападение на мирных жителей и туристов, в результате погибли 27 человек.