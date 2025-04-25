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Цивилев сообщил о плане начать поставки газа из России в Иран в 2025 году

Цивилев: поставки российского газа в Иран должны начаться уже в 2025 году
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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Поставки газа из России на территорию Ирана должны начаться уже в 2025 году после согласования цены. Об этом 25 апреля сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Я хочу отдельно сказать о проекте, о котором мы договорились на прошлой встрече в Тегеране. Это поставка газа по существующей уже инфраструктуре на территорию Ирана из России. Это большой проект <… > Поставки должны начаться в этом году», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Цивилева, на первом этапе поставки российского газа в Иран по существующей инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд куб. м в год. Однако пока коммерческие операторы государств не договорились о цене, и точную дату начала поставок еще не определили.

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Накануне сообщалось, что Москва и Тегеран могут продолжить создавать совместные проекты, связанные с новыми сухопутными газовыми коридорами между двумя странами. Отмечалось, что Россия может начать помогать расширению торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно подразумевает взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января.

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