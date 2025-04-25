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ДОМ.РФ и Фонд Мельниченко подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: «Дом.РФ»
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Между ДОМ.РФ и Фондом Мельниченко заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития городской среды. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

Соглашение о совместной разработке мастер-планов для индустриальных городов и агломераций было подписано в Национальном центре «Россия» директором по развитию городской среды ДОМ.РФ Антоном Финогеновым и генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой.

«Развитие промышленных городов — одна из самых сложных задач, требующая комплексного подхода. Во главе этого процесса стоит мастер-план, направленный на удержание и привлечение человеческого капитала, а также развитие малого и среднего бизнеса. У ДОМ.РФ есть большой опыт в этом направлении, поэтому мы готовы делиться им с партнерами, чтобы вместе создавать комфортные условия для жизни. Мы с радостью приветствуем инициативы таких крупных и ответственных корпораций, как Фонд Мельниченко, готовых к системной работе над развитием территорий в рамках стратегического документа», — прокомментировал Антон Финогенов.

Специалисты ДОМ.РФ и Фонда Мельниченко будут совместно заниматься техническими заданиями на разработку мастер-планов, совместно участвовать в рабочих группах, стратегических сессиях и совещаниях, а также проводить экспертную оценку промежуточных проектов и итоговых мастер-планов.

«Фонд Мельниченко сегодня занимается подготовкой стратегий развития малых городов в более чем 10 регионах России, в том числе с помощью разработки мастер-планов. В свою очередь в ДОМ.РФ накоплен огромный практический опыт и экспертиза в вопросах развития городской среды. Подписанное соглашение открывает для Фонда Мельниченко возможность повысить эффективность подготовки мастер-планов, а значит приблизит нас к главной цели — сделать промышленные города привлекательными и комфортными для людей», — отметила Татьяна Журавлева.

После подписания соглашения в рамках архитектурной выставки «Рождение масштаба» состоялась дискуссия на тему «Пространство возможностей: новая жизнь малых промышленных городов».

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