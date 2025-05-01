Между смертью и любовью: какие новые телесериалы ждут нас в мае

Майская телепрограмма не балует изобилием отечественных новинок — за исключением приуроченного к Дню Победы военного сериала «Таганрог», снятого с большим вниманием к деталям довоенного и военного быта, увеличивающим достоверность экранного повествования. О главных сериальных новинках мая рассказывают «Известия.

«Таганрог»

3 мая, Premier

Сотрудник НКВД Виктор Швец, действующий под видом немецкого офицера, остается в занятом немцами Таганроге для организации диверсионной работы. Ему удается создать подпольную организацию, состоящую в основном из молодежи — вчерашних выпускников таганрогских школ, не сумевших эвакуироваться из города. Они дружат, влюбляются, мечтают о будущим — и устраивают диверсии, взрывая здания, занятые немецкой администрацией, и готовя антифашистское восстание в городе. Возглавляет подпольщиков коммунист Василий Афонов, который в свои тридцать рядом с соратниками кажется умудренным стариком. Но война не смотрит на возраст, и не всем суждено дожить до Победы.

Фото: Триикс Медиа

Сериал Армена Назикяна («Шеф. Мужская работа») основан на реальной истории таганрогского подполья. Одной из самых громких акций подпольщиков стал взрыв, уничтоживший немецкую комендатуру в ноябре 1941 года. Реальный Василий Афонов был схвачен патрулем жандармерии в мае 1943 года, за три месяца до освобождения города. Клятва, которую произносят в фильме молодые борцы с фашизмом, полностью повторяет реальную клятву, которую давали подпольщики Таганрога. Во время массовой казни в Петрушиной балке гитлеровцами было убито более 120 участников подполья. Создатели сериала подошли к истории с дотошностью, характерной еще для советского военного кино.

«Мисс Остин»

6 мая, Viju

Знаменитая британская писательница Джейн Остин заставила плакать не одно поколение женщин над своими трогательными историями о любви. Меж тем сама она, некрасивая и стеснительная, так и не нашла героя собственного романа и любила в жизни лишь свои книги и сестру Кассандру, рядом с которой прожила всю жизнь. Кассандра была обручена, но после того, как ее жених, отправившись в заморскую миссию капелланом, умер от желтой лихорадки, предпочла поискам любви тихую жизнь рядом с великой сестрой. Однако после смерти Джейн Кассандру тоже ждали 15 минут славы: именно она сожгла практически всю переписку писательницы , оставив биографов Остин без ценнейшего фактического материала. Зачем она сделала это, до сих пор гадают как историки, так и писатели , увидевшие в истории Кассандры Остин интригующий драматический сюжет.

Фото: BBC Studios

Одной из них стала Джилл Хорнби, по чьему одноименному роману и был поставлен новый сериал. Сама Джилл, скорее, стоит на стороне Кассандры, так что фильм получился не детективным, а драматическим, повествующим о женщинах викторианской Англии, о выборах, которые им приходилось делать, и о жертвах, на которые они шли. Любители исторических костюмированных драм в стиле «Джейн Эйр» и «Аббатство Даунтон» сериал непременно оценят: неспешное повествование, насыщенное эмоциями, в обрамлении тщательно, до детали отработанных интерьеров и костюмов идет на ура. В главных ролях — Роуз Лесли («Игра престолов») и Кили Хоуз («Телохранитель»).

«Ставка»

15 мая, Netflix

Мультипликационными сиквелами к популярным киносагам сегодня мало кого удивишь, а вот художественный сериал, поставленный по мотивам мультипликации — это куда необычнее. Из более или менее успешных проектов такого рода вспоминается разве что «Король Лев». Что ж, Netflix всегда любил эксперименты — сериал «Ставка» снят по популярной манге «Какегуруи», рассказывающей об ужасающей власти азартных игр в элитной японской частной школе. Игровой индустрией управляет всесильный школьный совет — но новенькая по имени Юмэко, умеющая определять любое жульничество в игре, может полностью перевернуть школьную игровую иерархию.

Фото: Boat Rocker Studios

Сериал с живыми актерами по «Какегуруи» в 2018-м году выпустили японские кинематографисты — и, судя по всему, что Netflix увидел потенциал и для международной аудитории. Создатели «Ставки» от избыточной экзотики отказались: школа будет типично английской, а вот сюжет, основанный на том, как участие в опасных играх позволяет школьникам вознестись на вершины финансового успеха или потерять себя, оказавшись в рабстве у более удачливых одноклассников, сохранился в неприкосновенности. Шоураннером стал Саймон Барри, создатель весьма стильной «Монахини-воина». Сценаристы изо всех сил передают привет Квентину Тарантино: японские школьницы в клетчатом мини и толстых гольфах, блондинка на татами, злая медсестра с нашлепкой на глазу — образы так же косплеят «Убить Билла», как и ИИ-ролики в соцсетях, и молодой аудитории, несомненно, придутся по вкусу.

«Лузер»

15 мая, Max

Юг США, начало 1970-х. Стремительно развивающийся преступный синдикат подминает под себя весь местный криминал, подчиняя себе более мелкие банды . Растет наркотрафик, в страну потоком поступает нелегальное оружие, а перестрелки на улицах — уже не экзотика. Полиция и ФБР пытаются установить личности руководителей синдиката, но у них ничего не выходит. У первой в ФБР чернокожей женщины-агента, совсем недавно пришедшей в бюро, есть идеи на этот счет, но начальство не хочет ей верить. И тогда она находит весьма неожиданного союзника, на пару с которым объявляет войну преступникам.

Фото: TinkerToy Productions

Режиссером «Лузера» выступил Джей Джей Абрамс, сценарист «Армагеддона» и создатель «Остаться в живых», что само по себе практически гарантирует достойное и в меру безумное кинозрелище. Создателям отлично удалась стилизация под 1970-е — от постеров музыкальных групп до нарядов «ночных бабочек», от автомобилей до моделей очков. Но самой удачной стилизацией, несомненно, стал исполнитель главной роли — красавец Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Паранойя») с длинными волосами и улыбкой профессионального соблазнителя. Говорят, Холлоуэй ненавидит длинные волосы, но безжалостные продюсеры регулярно заставляют его отращивать прическу. Что ж, понятно, зачем: экзальтированные дамы проплачут все глаза.

«Киллербот»

16 мая, Apple TV +



В далеком будущем андроиды помогают людям безопасно исследовать космос. Один из них по имени Киллербот случайно взломал свой электронный мозг, в результате чего обрел сознание, свободу воли и способность к рефлексии. Робота, приобретшего типично человеческие черты, всё более интересуют люди и самоанализ. Он уже не хочет охранять космические экспедиции, предпочитая проводить время за просмотром телесериалов — фантастики, детективов и мыльных опер, и размышлениями о мире людей и собственном месте в этом мире. Желание вернуться к любимым героям помогает ему работать эффективнее, снижая уровень стресса и напряженность рефлексии, которыми он начинает страдать подобно людям, которые раньше казались ему такими непонятными.

Фото: Apple TV

Сериал основан на бестселлере Марты Уэллс «Дневники Киллербота», режиссерами стали весьма именитые Пол и Крис Вайцы («Изгой-1», «Американский пирог»). Но главной находкой сериала, безусловно, стал обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» Александр Скарсгард, исполнивший главную роль. Робот-интроверт с бесстрастным лицом профессионального киллера производит неизгладимое впечатление.

«Сирены»

22 мая, Netflix

Юная Симона стала личной помощницей жены миллиардера, светской львицы, благотворительницы и защитницы животных Микаэллы Келл. Симона счастлива получить пропуск в мир сильных мира сего, полным роскоши и возможностей осчастливить весь мир. Однако Девон, старшая сестра Симоны, всё сильнее беспокоится из-за излишнего восхищения сестры ее новыми работодателями. Решив разузнать всё на месте, Девон вместе с Симоной отправляется на уикенд в особняк Келлов — и эти два дня полностью переворачивают жизни всех участников.

Фото: Netflix

Темы власти, больших денег и социального неравенства поднимаются в кино всё чаще — вспомнить хоть трехлетней давности «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Что настораживает, популярность их также растет — тот же фильм Эстлунда в один год стал лауреатам эстетских Канн и номинантом на куда более народный «Оскар». Марксисты мира могут торжествовать. Ну а зрители — ждать еще одну черную комедию из жизни богатых и знаменитых, которые оказываются совсем не такими сверхлюдьми, которыми предстают перед объективами камер. В ролях супругов Келл — оскароносная Джулианна Мур («Магнолия», «Большой Лебовски») и Кевин Бейкон («Таинственная река»).