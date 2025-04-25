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Политолог исключил скорую отставку главы Пентагона Хегсета

Политолог Дудаков: потенциальная отставка Хегсета точно не будет быстрой
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Фото: TASS/Mark Schiefelbein
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Потенциальная отставка главы Пентагона Пита Хегсета точно не будет скорой. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что некий разлад в американском военном ведомстве действительно имеет место — многих должностных лиц увольняют, в особенности тех, кто не согласен с политикой нового министра обороны.

«Трамп дал зеленый свет на проведение всех этих глубоких реформ в военном ведомстве. И увольнять сейчас Пита Хегсета, я думаю, никто, конечно, не будет. Мы помним, как его тяжело согласовывали в сенате. Очевидно, что, если его буду менять, следующую фигуру будут согласовывать также тяжело, эта история будет длиться много месяцев», — сказал Дудаков.

Кроме того, политолог-американист подчеркнул, что новой администрации Белого дома в случае отстранения Хегсета придется признать, что демократы были правы, когда саботировали утверждение Хегсета на пост и заявляли о том, что у него не хватает опыта.

«Всё это в совокупности, скорее всего, заставит Трампа его не увольнять. Но то, что эту историю постараются задействовать для того, чтобы понизить рейтинги Трампа и показать то, что в его администрации имеется разлад, что она не может управлять процессами, — это факт», — рассказал эксперт.

По его словам, влияние серии отставок на имидж Трампа будет зависеть от того, как далеко зайдут перестановки в военном ведомстве. Если их последствия будут негативными, то это может сильно ударить по репутации американского лидера, а если они будут позитивными или нейтральными, то скандальная история в меньшей степени скажется на рейтинге Трампа, заключил он.

Скандал с секретным чатом Белого дома набирает обороты. Что пишут СМИ

25 апреля газета The Washington Post (WP) сообщила, что руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность и теперь станет специальным госслужащим, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности. 16 апреля издание Politico писало, что три сотрудника оборонного ведомства были уволены в связи с продолжающимся расследованием утечек секретной информации.

24 марта издание The Atlantic выпустило статью, в которой редактор сообщил, что случайно оказался добавлен в групповой чат в мессенджере Signal, где шло обсуждение предстоящих ударов по Йемену 15 марта. Информация об ударах появилась в чате за два часа до начала атак. Это заставило команду Трампа искать оправдания. Позже оказалось, что Хегсет дублировал информацию об ударах по Йемену в чат, в котором состояли члены его семьи.

26 марта Американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия на главу Пентагона. В ответ на это Трамп заявил, что Хегсет не имеет отношения к инциденту, а также сообщил, что не собирается увольнять никого из своей команды после скандальной утечки сообщений из группового чата.

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