За прошедшие сутки в России произошло 277 ДТП

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 277 ДТП, в которых погиб 31 человек и 326 получили травмы. Об этом 25 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 26 погибших были пассажирами и водителями, уточнили в ведомстве.

В результате 79 ДТП, 32 из которых произошли на пешеходных переходах и 47 — вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 74 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 22 пешехода в возрасте до 16 лет, 17 из которых получили травмы при пересечении проезжей части в неустановленных для этого местах.

С участием автобусов зафиксировано 23 ДТП, в которых погибли три человека, еще 26 участникам дорожного движения, в числе одному ребенку, потребовалась медицинская помощь. Причиной 13 происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

За минувшие сутки зарегистрировано 48 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 48 юных участников дорожного движения, в том числе 12 детей-пассажиров, шесть велосипедистов и семь водителей мототранспорта. Погибли двое детей, один из которых был велосипедистом, а второй — пассажиром легкового транспортного средства.

В Белгородской области на 75-м км региональной автодороги Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и другой легковушкой. В автоаварии пострадали два человека — виновник столкновения и водитель второй легковой автомашины, которые госпитализированы с травмами.

В Амурской области на 1398-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» 22-летний автомобилист выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погиб и сам водитель легковой автомашины, и два его пассажира, один из которых — семилетний мальчик, который в момент столкновения находился на заднем ряду сидений без детского удерживающего устройства и ремня безопасности. Третий пассажир легковой машины получил телесные повреждения и оказался в больнице.

В городе Курлове Владимирской области 30-летний мотоциклист без водительского удостоверения, управляя незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, совершил наезд на 15-летнюю велосипедистку, которая без сопровождения взрослых двигалась по правому краю проезжей части в попутном с ним направлении. Школьница погибла.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о том, что жизнь и здоровье их пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения за рулем. Водителям необходимо отказаться от рискованной манеры управления, превышения разрешенного скоростного режима, резких перестроений, обгонов и других опасных маневров. Всегда следует оставлять себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации, подчеркивают в дорожной полиции.

«Соблюдение водительской дисциплины особенно необходимо, если в салоне вашего автомобиля находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. Перевозка детей в возрасте младше семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. Ребенка в возрасте 7–12 лет можно перевозить с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции также напомнили родителям, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Легкомысленное и безответственное отношение мам, пап, бабушек дедушек, старших сестер и братьев к досугу детей являются предпосылками к возможной трагедии. Жизнь и здоровье несовершеннолетних целиком и полностью зависят от взрослых, подчеркивают в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Республике Марий Эл водитель Lada Granta наехал на лося, после чего машина съехала в кювет. В результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в автомобиле.