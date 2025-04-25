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СК возбудил уголовное дело по факту убийства ВСУ мирного жителя в Курской области

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по факту убийства мирного жителя боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гирьи Курской области. Об этом 25 апреля рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«14 апреля этого года военнослужащие украинских формирований, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на двигавшийся гражданский автомобиль. Мужчина, который был за рулем транспортного средства, скончался от полученных ранений», — рассказала она.

Согласно сведениям ведомства, по факту преступления возбудили уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Супруга рассказала, что в тот день ее муж поехал по делам и спустя время перестал выходить на связь. О гибели супруга ей сообщили позже.

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Ранее, 24 апреля, в СК России рассказали об убийстве боевиками вооруженных формирований Украины жителя хутора Дмитрюкова Курской области. По факту преступления возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт»), а также п. «а» и п. «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство»).

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