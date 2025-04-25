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Кластер «Строительство» появится в Хабаровском крае

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Фото: пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровске на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума создадут кластер «Строительство». Регион выиграл грант для создания и развития образовательно-производственных центров в рамках конкурса Минпросвещения среди учреждений среднего профессионального образования. Мероприятие проходит по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Как уточняет ИА AmurMedia, Хабаровскому краю в 2026 году выделят 100 млн рублей на создание кластера. Средства федерального гранта пойдут на покупку оборудования и создание новых рабочих зон. Предприятия строительной отрасли, в свою очередь, выделят еще около 33 млн рублей, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Сетевыми образовательным партнерами станут Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, а также строительный колледж в Комсомольске-на-Амуре.

В профильном ведомстве обратили внимание, что Хабаровский край демонстрирует высокую динамику в развитии образовательной инфраструктуры и подготовке кадров для реального сектора экономики. Уже сейчас проект «Профессионалитет» имеет ощутимые результаты, предоставляя предприятиям квалифицированных специалистов.

В пресс-службе губернатора напомнили, что в проект более 2 тыс. предприятий уже инвестировали порядка 6 млрд рублей. Удалось модернизировать 370 колледжей в 79 регионах. Пять кластеров работают в Хабаровском крае. Это «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Педагогика», «Водный транспорт» и «Туризм и сфера услуг». В этом году планируется открытие кластера «Судостроение».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в 2025 году 14 местных предприятий получат бесплатную поддержку для повышения производительности труда. Помогать в оптимизации процессов и обучении сотрудников технологиям бережливого производства будут эксперты федерального и регионального центров компетенций.

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