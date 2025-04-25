Собянин рассказал о праздничном оформлении столицы ко Дню Победы
Свыше 4 тыс. декоративных элементов украсят столицу в рамках фестиваля «Московская весна Победы», который пройдет с 1 по 11 мая, рассказал мэр Сергей Собянин.
«Набережные, скверы, парки, дороги и мосты украсят флаги и георгиевские ленты, тематические стенды и стелы. (...) На городские маршруты выйдут электробусы с георгиевскими лентами», — написал Собянин в личном блоге.
Кроме того, продолжил мэр, центр столицы преобразит проект «Сады и цветы». «На Новом Арбате над зелеными аллеями из фотиний взмоют ввысь алые ленты», — добавил градоначальник.
На въезде в город появятся тематические конструкции «Город-герой Москва». 9 мая архитектурно-художественная подсветка центральных улиц будет работать в праздничном режиме, а на домах-книжках на Новом Арбате покажут тематический видеоролик. Видеопроекции, посвященные защитникам Отечества, появятся на фасадах Дома правительства России, здании Московского драмтеатра имени Пушкина и других.
Транслировать Парад Победы будут на экранах сценических площадок на Поклонной горе и в каждом округе столицы, а также в поездах метро.