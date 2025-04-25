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Товарищеский матч между сборными РФ и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Товарищеский матч между сборными РФ и Нигерии по футболу пройдет на стадионе «Лужники» 6 июня. Об этом 25 апреля сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Основу нигерийской сборной составляют футболисты, играющие в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии», — указано в публикации.

После матча с африканской сборной российская команда направится в Минск для участия в игре со сборной Белоруссии, запланированной на 10 июня.

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13 февраля сообщалось, что сборная РФ по футболу в первой половине 2025 года проведет товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии.

Президент РФС Александр Дюков заявлял в декабре прошлого года, что сборная России по футболу в первой половине 2025 года может провести матчи с соперниками из Европы.

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