Товарищеский матч между сборными РФ и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня
Товарищеский матч между сборными РФ и Нигерии по футболу пройдет на стадионе «Лужники» 6 июня. Об этом 25 апреля сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Основу нигерийской сборной составляют футболисты, играющие в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии», — указано в публикации.
После матча с африканской сборной российская команда направится в Минск для участия в игре со сборной Белоруссии, запланированной на 10 июня.
13 февраля сообщалось, что сборная РФ по футболу в первой половине 2025 года проведет товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии.
Президент РФС Александр Дюков заявлял в декабре прошлого года, что сборная России по футболу в первой половине 2025 года может провести матчи с соперниками из Европы.