Трофейную технику НАТО выставили в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на городской театральной площади выставили технику НАТО и ВСУ, которая была захвачена бойцами российской армии, военнослужащими группировки войск «Восток», в ходе специальной военной операции. Она будет находиться на площади до 3 мая.

Как уточняет ИА AmurMedia, трофеи доставили в город по случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед Дворцом культуры можно увидеть семь единиц бронированной техники различного назначения. Это машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, бронетранспортеры BMC Kirpi, M113, International MaxxPro и ТР-4 «Буцефал».

Желающим будут рассказывать историю каждой захваченной единицы.

Ранее, 23 апреля, в Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил третий полностью импортозамещенный российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) с отечественными системами и двигателем ПД-8. В ходе полета была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, в том числе и двигателя. По словам директора госкорпорации Владимира Артякова, программа по импортозамещению самолета находится на «финишной прямой».