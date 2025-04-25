Регистрацию домашних животных сделают обязательной в Забайкалье

В Забайкальском крае разрабатывают проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Это должно уменьшить количество бездомных собак и кошек.

Разработкой проекта занимается региональный комитет по аграрной политике. По словам главы комитета Михаила Якимова, которые приводит ИА ChitaMedia, цель нововведения — организовать учет, поиск потерявшихся животных, а также предотвратить увеличение численности животных без владельцев.

Планируется организовать маркировку и учет, присвоение номера домашнему питомцу, регистрация его в федеральной государственной информационной системе. Процедурой займется региональная Гостветслужба региона. Тем владельцам, которые не зарегистрируют питомцев, будет грозить административная ответственность.

Подобные законы уже введены в 20 российских регионах. Так, в Московской области с марта начали штрафовать владельцев незарегистрированных собак. Вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Данная мера предусматривает создание единой базы данных о домашних питомцах, которая упростит их поиск в случае потери.

С 1 января обязательная регистрация собак начала действовать в Ленинградской области. Кошек можно ставить на учет по желанию хозяина, уточнил начальник управления ветеринарии региона Леонид Кротов.