Утопившую новорожденного в туалете приговорили к 1,5 года лишения свободы
В Курганинске мать, утопившую в туалете новорожденного ребенка, приговорили к 1,5 года лишения свободы. Об этом 25 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Уточняется, что 8 января девушка родила ребенка дома и утопила новорожденную девочку в уличном туалете. Об инциденте стало известно через несколько дней, когда фигурантку доставили в больницу.
«19-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»)», — указано в Telegram-канале судебной пресс-службы.
Подсудимая полностью признала свою вину. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.
В Канске 25 февраля студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусорку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).