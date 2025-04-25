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Утопившую новорожденного в туалете приговорили к 1,5 года лишения свободы

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Фото: t.me/opskuban
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В Курганинске мать, утопившую в туалете новорожденного ребенка, приговорили к 1,5 года лишения свободы. Об этом 25 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что 8 января девушка родила ребенка дома и утопила новорожденную девочку в уличном туалете. Об инциденте стало известно через несколько дней, когда фигурантку доставили в больницу.

«19-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»)», — указано в Telegram-канале судебной пресс-службы.

Подсудимая полностью признала свою вину. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

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В Канске 25 февраля студентка родила в туалете общежития и выбросила младенца в мусорку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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