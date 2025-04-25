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Немецкий историк отметил важность встречи на Эльбе в 1945 году

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Фото: РИА Новости/Иван Шагин
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Встреча советских и союзных войск 21 и 22 апреля 1945 года в городе Торгау на реке Эльба имела ключевое значение, так как показала, что разгром гитлеровской Германии оказался очень близко. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказал немецкий публицист и историк Франк Шуман.

«Это событие имело исключительно важное значение: 21 и 22 апреля советские и американские войска встретились — и тем самым достижение военной цели, а именно — разгрома гитлеровской диктатуры и окончания войны, оказалось в непосредственной близости», — заявил Шуман.

Также историк добавил, что нынешнее потепление отношений между Россией и США приведет, может, и не к «боевому братству», но как минимум к большему взаимопониманию и духу сотрудничества.

По словам Шумана, очень важно, что в городе вновь вспоминают о важности этой встречи путем установки стендов и развешивания плакатов, а это показывает, что «у простых людей отношение к русским совсем иное, чем у официальных властей».

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Ветеран ВОВ Анатолий Парубин 13 апреля рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.

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