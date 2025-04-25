Три человека ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области три человека получили ранения. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На трассе в районе села Дунайка Грайворонского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились супружеская пара и их 42-летний сын», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Уточняется, что трое пострадавших получили минно-взрывные травмы.
24 апреля в Белгородской области в селе Мокрая погибла женщина в результате атаки дрона ВСУ. От полученных ранений жительница скончалась на месте. Как заявил Гладков, атаки со стороны украинских боевиков по приграничью усилились.