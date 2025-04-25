Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 19 по 25 апреля — можно в материале «Известий».

За неделю ВС России нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — сообщило Минобороны.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 993 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 585 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 035 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 098 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 582 единицы специальной военной автомобильной техники.

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