Нарышкин назвал конструктивной встречу с представителем сирийских спецслужб

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что встреча с представителем сирийских спецслужб прошла конструктивно. Об этом 25 апреля он заявил в беседе с ТАСС.

«На прошлой неделе в Баку состоялась конференция по Афганистану, в которой участвовали руководители либо представители высокого уровня стран Ближнего Востока, стран Большой Евразии. Был и один из руководителей сирийской спецслужбы. И с ним состоялась вполне конструктивная и доброжелательная по своему содержанию встреча», — отметил он.

Ранее, 24 апреля, Нарышкин анонсировал возможную встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Он уточнил, что ранее у них состоялся телефонный разговор, который был констуктивен.