Трех боевиков ВСУ осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области

Второй западный окружной военный суд приговорил трех украинских боевиков Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева за преступления в Курской области к 15,5 и 16 годам колонии. Об этом 25 апреля сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что в сентябре-октябре 2024 года Кобелюк, Дмитриев и Моисей, будучи частью одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), пересекли границу и вторглись в Кореневский район Курской области. Боевики были задержаны российскими военнослужащими и находились под стражей до суда.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кобелюка к 16 годам лишения свободы. Моисей и Дмитриев осуждены на 15 лет и шесть месяцев лишения свободы каждый», — указано на сайте ведомства.

Уточняется, что первые три года фигуранты будут отбывать срок в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Четверых боевиков ВСУ 22 апреля осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области. Уточняется, что украинские военные в 2024 году неоднократно пересекали границу РФ в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах региона.