Экс-депутат рады указал на боязнь в Киеве сотого дня президентства Трампа

В Киеве боятся сотого дня президентства американского политика Дональда Трампа, поэтому допускаются высказывания, вторящие его мирному плану. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Ранее в этот день мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью «Би-би-си» заявил, что стране, возможно, придется отказаться от части территорий ради прекращения конфликта с Россией.

«Эти высказывания, они уже набирают обороты, потому что надо колебаться вместе с линией Трампа. Иначе будут санкции. Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — сказал Олейник.

Бывший украинский депутат напомнил, что Украина поторопилась продлить военное положение с 9 мая на 90 дней.

«Чем ближе будет к 100 дням срока пребывания Трампа на посту президента, тем сложнее будет продлить военное положение. Потому что военное положение — это продолжение конфликта. При этом многие уже начинают понимать, что нужно считаться с реалиями на земле, а не с фантазиями Зеленского, у которого выхода нет», — сказал Олейник.

Экс-депутат рады добавил, что признание территорий для президента Украины Владимира Зеленского будет равно политической смерти. По его словам, украинский лидер безумно боится выборов и окончания конфликта. При этом Олейник исключил, что после слов Кличко Зеленский и его команда могут отстранить его от должности.

«Не случайно Трамп предупредил, что «не хотите сделать какие-то территориальные уступки — потеряете всю Украину». Поэтому вот эта уже мысль, что таки надо соглашаться на территориальные уступки, она всё больше и больше занимает головы тех, кто раньше об этом не говорил», — заключил он.

24 апреля сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса. Однако не уточняется, о каких территориях идет речь.

До этого, 23 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что заявление Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает урегулированию конфликта. Он отметил, что при продолжении конфликта украинский лидер «может потерять всю страну через несколько лет».