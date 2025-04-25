Уголовное дело возбудили после взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на место инцидента выехали следователи, криминалисты, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Согласно данным источника «Известий», в результате происшествия погиб один человек. Позднее стало известно, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.