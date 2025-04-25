AP узнала о незащищенном интернет-соединении в офисе главы Пентагона

В офисе министра обороны Пита Хегсета было установлено незащищенное интернет-соединение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона, таким образом он мог использовать приложение для обмена сообщениями Signal на персональном компьютере. Об этом 25 апреля сообщило агентство Associated Press (AP).

Существование незащищенного интернет-соединения изданию подтвердили два источника. Этот факт повышает вероятность того, что конфиденциальная информация могла «подвергнуться риску потенциального взлома».

Как объясняют журналисты, при использовании такого соединения пользователь, по сути, маскируется. По словам источников, иногда на рабочем столе Хегсета стояли сразу три компьютера: персональный, для секретной информации и для конфиденциальной оборонной информации.

В марте в журнале The Aylantic вышла скандальная публикация, в которой главный редактор издания Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Далее, 15 марта, пользователь под ником «Пит Хегсет» опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам. Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.