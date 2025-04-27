Поминальный день после Пасхи: опубликованы самые сильные молитвы об усопших

На девятый день после Пасхи православная церковь отмечает Радоницу — особый день поминовения усопших, во время которого верующие могут разделить радость Воскресения Господня с теми, кто уже покинул этот мир. В 2025 году он выпадает на 29 апреля. «Известия» рассказывают, как правильно поминать умерших и какие молитвы читать.

Поминальный день после Пасхи в 2025 году

Радоница — самый близкий к Пасхе день особого поминовения усопших. Согласно церковному уставу, во время Великого поста заупокойные литургии в храмах совершаются только в специально отведенные дни: в субботу второй, третьей и четвертой недели. Во время Страстной седмицы перед Воскресением Господним общецерковное поминовение усопших не проводится, так как верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа и его крестных страданиях.

Пасха и следующая за нею Светлая неделя также не подходят для поминовения — это время живых, праздник победы над смертью, которую одержал Спаситель, воскреснув на третий день после казни на кресте.

После Фомина воскресенья (Антипасхи) поминальные богослужения разрешаются в ближайший день, когда возможно совершение полного чина литургии — вечером и утром. Таким днем является вторник второй седмицы после Пасхи — Радоница.

Несмотря на сугубо церковный характер, Радоница имеет языческие корни. Древние славяне, жившие на территории современных Белоруссии, Украины и современной части России, верили, что души людей, умерших ненасильственной смертью, попадают в Ирий — загробный мир, расположенный в далеких южных краях, куда из живых могли попасть только птицы. Жизнь там была иной, однако мало чем отличалась от того, чем люди занимались до смерти.

При этом древние славяне считали, что умершие не покидают их насовсем, а становятся духами-хранителями рода. В определенные дни в году они могли возвращаться на землю, навещать потомков, помогать им в делах или, наоборот, насылать неудачи и проклятия. Поэтому предки старались задобрить умерших с помощью ритуалов: пышных трапез, песен, гуляний и т. д.

Особые периоды поминовения, как правило, приходились на дни равноденствия и солнцестояния, а также на начало и завершение некоторых полевых работ. Радоница, которая в то время носила название Радуница, связывалась с приходом весны. В праздник славяне выходили в поля и закликали духов, прося о богатом урожае. При этом умерших старались порадовать добрым словом и обильным угощением, которое оставляли на кладбищах.

С приходом на Русь христианства языческие ритуалы заменили богослужения, а праздник приобрел новый смысл. Теперь Радоница — это возможность для верующих разделить радость светлой Пасхи с умершими близкими. Она отражает веру православных в то, что после смерти жизнь человека продолжается, а его причастность к церкви сохраняется.

Где и как поминать умерших молитвой и добрым словом

Поминовение усопших — важная часть жизни христианина. Считается, что после смерти человек теряет возможность молиться за самого себя и каяться, так как покаяние предполагает не только сожаление о совершенных ошибках, но и глубокую внутреннюю перемену, на которую способны только живые. Однако это не значит, что для умершего нет надежды на спасение, так как за него могут молиться оставшиеся на земле близкие.

На Радоницу, как и в любой другой поминальный день, верующим следует посетить литургию в храме, помолиться и поставить свечку за упокой. Также рекомендуется исповедаться и причаститься. По желанию можно сделать пожертвование: оставить в храме еду для нуждающихся, приобрести что-то в храмовой лавке или положить несколько купюр в специальный ящик.

После службы принято посещать могилы родственников. На кладбище разрешается прочитать Пасхальный канон и стихиры Пасхи, чтобы разделить с умершими радость светлого торжества. Также будет уместно помянуть человека мирским чином или пригласить священника для совершения литии. После этого можно прибраться на могиле, зажечь свечу. А вот оставлять для усопших еду и алкоголь не стоит — это пережиток языческих ритуалов, не имеющий ничего общего с христианством.

Почтить память умерших на Радоницу можно и дома, во время поминальной трапезы. Это должно быть тихое застолье с самыми близкими, посвященное воспоминаниям о покойном.

Перед тем как сесть за стол, следует прочитать молитву, особенно если не было возможности посетить храм. Традиционно на Радоницу готовят кутью, блины и любимые блюда усопшего. Спиртное во время трапезы под запретом, так как это противоречит церковному уставу.

Помянуть умершего на Радоницу стоит не только молитвой, но и добрыми делами. Для этого от его имени можно подавать милостыню, участвовать в благотворительных акциях и т. д.

Самые сильные молитвы за упокой об умерших

Православная церковь не устанавливает строгих правил поминовения усопших на Радоницу или в другие дни. Верующие могут молиться о покойном своими словами, прочитать одну из существующих молитв, подать записку с его именем перед литургией, заказать панихиду в храме. При этом считается, что заупокойная молитва будет действеннее, если поминающий причастится.

Если верующий хочет помянуть близкого самостоятельно, без участия священника, он может совершить чин литии для мирян. Его полный текст есть на православных порталах.

Также можно прочитать универсальную молитву об умершем:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего (усопшую) раба (рабу) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его согрешения и невольные, избавь его от вечных мук и огня геенского и даруй ему причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил он, но не отступил от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал».

Помимо этого, существует краткая молитва об умерших, которую можно читать не только на Радоницу, но и при любом поминовении:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Отдельно на Радоницу стоит помянуть самых близких: родителей, детей, супругов. Тексты молитв можно найти на православных сайтах.

Допускается также читать псалом 90 «Живый в помощи вышняго» и кондак, глас 8 «Со святыми упокой». При желании верующий может прочесть и другие молитвы.

Ранее «Известия» поделились открытками и картинками с Радоницей.