В выходные в Москве ограничат движение из-за мотофестиваля

В связи с проведением Московского мотофестиваля в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, будет ограничено движение транспорта на ряде улиц города. Об этом 25 апреля сообщает столичная Госавтоинспекция.

В частности, начиная с сегодняшнего дня и до 7:00 воскресенья, 27 апреля, вводятся ограничения движения на участке Университетской площади (от улицы Косыгина до Университетского проспекта).

С 8:00 до 19:00 субботы, 26 апреля, будут установлены ограничения для транспорта на улице Косыгина (от Мичуринского проспекта до дома 28с22 по улице Косыгина). Кроме того, завтра с 11:40 и до окончания мероприятия будут перекрыты улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, Бородинский мост и внешняя сторона Садового кольца.



Ограничения в движении транспорта будут сниматься по мере прохождения мотоколонны, отметили в дорожной полиции. В связи с введением ограничений Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания инспекторов ДПС.

Ранее, 17 апреля Центр организации дорожного движения Москвы рассказал о перекрытиях улиц в городе в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.