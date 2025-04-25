Глава ФАС назвал ситуацию с ценами на куриные яйца в России стабильной

Ситуация с ценами на куриные яйца в России сейчас стабильная. Об этом 25 апреля заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«На постоянной основе ведется ценовой мониторинг крупнейших производителей яйца куриного», — сказал он.

Шаскольский напомнил, что правительство ранее одобрило постановление ФАС, которое направлено на сдерживание цен и запрещает торговым сетям взимать с поставщиков вознаграждение за покупку сливочного масла и яиц в определенных объемах.

18 апреля сообщалось, что, готовясь к Пасхе, россияне в 2025 году потратили на пасхальные товары около 135 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Так, наибольшим спросом в этом году в онлайн-маркетах пользуются кулинарные товары: в онлайн-маркетах приобрели почти 112 тыс. комплектов пищевых красителей и свыше 98 тыс. кондитерских посыпок.