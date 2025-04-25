В омской школе 30 детей и несколько педагогов отравились запеканкой
В одной из школ Омска произошло массовое отравление учеников и педагогов. Об этом 25 апреля сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой. У всех был приступ диареи.
Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что в Екатеринбурге после обращений о массовом отравлении детей в местной школе возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Отмечалось, что следователи запросили документы об оказании услуг по предоставлению питания школьникам в столовой.