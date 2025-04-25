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СМИ узнали о возможной отмене пошлин Китая на некоторые американские товары

Reuters: Китай рассматривает возможность отмены пошлин на ряд товаров из США
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Власти Китая рассматривают возможность освобождения части импорта США от 125-процентных пошлин. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Целевая группа министерства торговли составляет списки товаров, которые могут быть освобождены от пошлин, и просит компании подавать собственные заявки», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, действия Пекина указывают на то, что он серьезно обеспокоен экономическими последствиями торговой войны с Вашингтоном. При этом Китай также готовится включить в список восемь позиций товаров, связанных с производством полупроводников.

«Многие импортные товары, от этана до фармацевтических препаратов, не имеют простых альтернатив или их производство за пределами США может занять годы», — говорится в материале.

Кроме того, крупнейшие переработчики этана уже обратились к китайским властям с просьбой об отмене пошлин, поскольку США являются их единственным поставщиком.

Трамп сообщил о планах снизить торговые пошлины в отношении КНР

23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американская сторона не намерена в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая. Однако Вашингтон с оптимизмом смотрит на возможное соглашение с Пекином. По словам Ливитт, США требует от Китая в первую очередь снижения собственных тарифов на продукцию из страны, а также снятия немонетарных торговых ограничений.

Ранее, 9 апреля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

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