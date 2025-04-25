Эксперты представили новую модель оценки стоимости жилья

Специалисты «Домклик» обновили алгоритмы оценки стоимости недвижимости, направленные на повышение точности расчетов ML-моделей, рассказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.

Изменения затронули все ключевые направления: оценку квартир, загородной недвижимости и прогнозирование сезонного изменения арендных ставок.

Теперь для оценки рыночной стоимости квартиры пользователям достаточно указать адрес и площадь объекта, другие параметры не потребуются. ML- модель сравнит цену на квартиру с похожими актуальными объявлениями на «Домклик» и реальными ипотечными сделками «Сбера» за последние 3 месяца. При этом время проведения анализа составит несколько минут.

По словам Лейпи, новая модель повысила точность оценки домовладений — загородных домов и земельных участков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ML-модель оценивает загородную недвижимость по всей России, однако ранее анализ цен в перечисленных регионах ранее был затруднен из-за высокой волатильности рынка.

Арендодателям новая модель позволит спланировать доходность от сдачи жилья благодаря функции прогнозирования стоимости объектов на 6 месяцев вперед в сервисе краткосрочной аренды «Домклик24». Модель проанализирует сезонные колебания спроса, а также изучит стоимость аналогичных объектов в объявлениях и в заключенных ранее сделках.