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Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бельгии заочно приговорили к 14 годам

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Фото: СУ СК РФ
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Гражданина Бельгии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом 25 апреля сообщил Следственный комитет России (СК РФ).

Уточняется, что фигурант весной 2022 года прибыл на Украину, где вступил в вооруженное формирование. Ему предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, специальное снаряжение и питание. За денежное вознаграждение он выполнял приказы командиров и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.

Суд признал наемника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

«Приговором суда Баррат заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — указано в Telegram-канале ведомства.

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24 апреля суд приговорил гражданина Колумбии к девяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что в апреле 2024 года он прибыл на Украину и стал стрелком 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. После специальной подготовки мужчина участвовал в боях против российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), получая за это деньги.

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