Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 9:20 до 9:50 мск.

Накануне сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, над Крымом сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника. В небе над Московским регионом уничтожили два БПЛА.