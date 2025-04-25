Уровень доверия россиян Путину превысил 80%

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,2% жителей страны. Об этом 25 апреля сообщил Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в период с 14 по 20 апреля среди 1,6 тыс. граждан России.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,2% респондентов (+1,0 п. п. за неделю), [премьер-министру] Михаилу Мишустину — 62,4% (–0,4 п. п. за неделю) <…>», — указано на сайте ВЦИОМ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января отметил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Он добавил, что на результаты опросов оказывают влияние успехи в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента назвал это важным фактором «для воодушевления граждан».