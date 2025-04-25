Трамп подписал указ о развитии глубоководной добычи полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп подписал указ, стимулирующий глубоководную добычу полезных ископаемых. Об этом 24 апреля рассказали в Белом доме.

«Обширные шельфовые участки содержат критически важные минеральные и энергетические ресурсы. Эти ресурсы являются ключевыми для укрепления нашей экономики, обеспечения энергетического будущего и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных минералов», — уточняется в документе.

Согласно информации указа, США необходимо предпринять незамедлительные меры, направленные на ускорение разработки минеральных ресурсов дна моря, расчет объема морских минеральных ресурсов, возвращение лидерства США в сфере технологий, добычи и переработки, обеспечение надежных связей поставок в области обороны, инфраструктуры и энергетического сектора.

По информации агентства Reuters, существует вероятность, что в некоторых частях Тихого океана, а также в других местах, можно найти большие запасы пород, известных как полиметаллические конкреции, с помощью которых создают строительные блоки для электромобилей и электроники.

В водах страны находятся свыше 1 млрд т ресурсов, содержащих марганец, никель, медь и другие важные минералы. Их добыча может поспособствовать увеличению ВВП США на $30 млрд за 10 лет, а также созданию 100 тыс. рабочих мест, добавил представитель администрации.

Ранее, 21 апреля, украинский политолог Константин Бондаренко рассказал, что сделка с США по редкоземельным металлам невыгодна для Украины. По его мнению, предварительный вариант соглашения не предполагает никаких гарантий безопасности для Киева, а также ставит Украину в фактически колониальное положение.