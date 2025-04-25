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Маск призвал «думать наперед» о возможном президентстве Трампа в 2032 году

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 25 апреля призвал «думать наперед» на фоне высказываний в Сети по поводу переизбрания американского лидера Дональда Трампа на еще один президентский срок в 2032 году.

«Думайте наперед!» — написал Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Так предприниматель прокомментировал публикацию одного из пользователей, который выложил фото с кепкой, на которой было написано «Трамп 2032».

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31 марта Трамп заявил, что пока не рассматривал всерьез возможность баллотироваться на третий срок, но получает соответствующие просьбы от людей. При этом он добавил, что хотел бы побороться с бывшим главой государства Бараком Обамой на выборах. До этого президент заявил, что способы добиться третьего срока для него существуют, но сейчас об этом еще рано думать.

Газета Daily Mail сообщила 30 марта, что американский лидер имеет возможность остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в 22-й поправке к Конституции страны. Как уточнялось в материале, такая возможность возникает из-за разночтений в трактовке указанной поправки: она запрещает переизбрание только для президента, который был избран дважды, но не регулирует ситуацию возвращения на пост в случае отставки или смерти другого президента.

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