Украине, возможно, придется отказаться от части территорий ради прекращения конфликта с Россией. Об этом 25 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Один из сценариев — это <...> отказ от территорий. Это несправедливо. Но для мира <...>, возможно, это может быть решением, временным», — сказал он в интервью «Би-би-си».

Кличко отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять «болезненное решение».

24 апреля сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса. Однако не уточняется, о каких территориях идет речь.

Американский лидер Дональд Трамп 23 апреля обратил внимание на то, что заявление Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта. Президент США уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».