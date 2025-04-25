В домах подозреваемых в причастности к теракту в Индии прогремели взрывы

В двух домах, где, возможно, проживали причастные к теракту в Джамму и Кашмире на севере Индии, прогремели взрывы. Об этом 25 апреля сообщило агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники.

«Дома двух террористов Адиля Тхокара и Асифа Шейха, участвовавших в нападении на Пахалгам, были разрушены взрывом в четверг вечером», — говорится в материале.

Издание отметило, что взрывы произошли, когда в домах террористов проводились обыски. По предварительным данным, сдетонировала хранившаяся в зданиях взрывчатка.

Уточняется, что следственные мероприятия проводились в местах жительства двух участников группировки Лашкар-е-Тайба (внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ).

Группа террористов 22 апреля напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

Вскоре после этого газета Hindustan Times сообщила, что спецслужбы Индии нашли доказательства причастности Пакистана к теракту под индийским городом Пахалгам. Оперативники установили личности пятерых террористов, среди которых — трое граждан Пакистана. Отмечалось, что боевики проникли в Индию после многолетней подготовки в Пакистане.