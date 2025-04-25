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Эксперт указала на способность родителей влиять на ассортимент в буфетах школ

Эксперт Иванова: родители могут влиять на ассортимент в буфетах школ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Родители могут влиять на ассортимент, который появляется в буфетах и столовых школ. Об этом 25 апреля заявила директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения, профессор Валентина Иванова.

По ее словам, Роспотребнадзор предоставляет методические рекомендации, согласно которым вопросы школьного питания решаются с участием родительского комитета.

Также, добавила Иванова, ведомство проводит проверки, результаты которых обсуждаются на собраниях и могут стать основой для обращений к администрации школы и органам контроля. Кроме того, действует система автоматизированного мониторинга школьного питания Минпросвещения, позволяющая отслеживать состояние контроля питания в реальном времени и формировать рейтинг родительской оценки.

«Таким образом, родительская общественность имеет все возможности влиять на формирование ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах», — объяснила эксперт в разговоре с ТАСС.

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В сентябре прошлого года директор по качеству АО «Прогресс» Оксана Иванова дала рекомендации по выбору безопасного детского питания. Она подчеркнула важность организации еды для малышей, у которых низкие запасы питательных веществ и высокая чувствительность к загрязняющим веществам. Иванова отметила, что в детском питании не должно быть канцерогенных полициклических ароматических углеводородов и микотоксинов, а также необходимо соблюдать предельно допустимые концентрации других показателей.

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