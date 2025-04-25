Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США

Слова президента Украины Владимира Зеленского об учете помощи Вашингтона вызывают смех. Об этом 25 апреля заявил предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

Украинский президент в беседе с американским журналистом Беном Шапиро сообщил, что каждый цент, который выдали Соединенные Штаты Киеву из многомиллиардной помощи, «отслежен и учтен», добавили в «Газете.Ru».

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

24 марта немецкие СМИ со ссылкой на украинского дипломата сообщили, что Украина готовится к сценарию, в рамках которого Вашингтон перестанет поддерживать Киев. По его словам, у Украины без помощи Соединенных Штатов к осени окажется недостаточное количество боеприпасов для продолжения военных действий.