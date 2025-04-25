В парламенте Эстонии допустили принятие законопроекта против ЭПХЦ
Парламент Эстонии снова может принять законопроект, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом 25 апреля заявил бывший министр внутренних дел страны, глава фракции Социал-демократической партии в парламенте Лаури Ляэнеметс.
Отмечается, что, по эстонской конституции, если президент отказывается утверждать закон, тогда кабинет министров может вновь его принять без изменений.
«Оценки безопасности <...> не изменились. Проблемы безопасности по-прежнему связаны с подчинением, и консенсус парламентского большинства по этому вопросу не изменился», — отметил Ляэнеметс в беседе с телерадиокомпанией ERR.
Накануне сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис не утвердил предложенные парламентом поправки к закону против Эстонской православной христианской церкви.
Парламент Эстонии 9 апреля принял закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом. Как отметило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье», по сути, данный закон запрещает ЭПХЦ, в связи с чем она должна разорвать все связи с Москвой или готовиться к суду. Поскольку в глазах властей она остается «для России и Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии».