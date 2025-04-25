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В парламенте Эстонии допустили принятие законопроекта против ЭПХЦ

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Парламент Эстонии снова может принять законопроект, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом 25 апреля заявил бывший министр внутренних дел страны, глава фракции Социал-демократической партии в парламенте Лаури Ляэнеметс.

Отмечается, что, по эстонской конституции, если президент отказывается утверждать закон, тогда кабинет министров может вновь его принять без изменений.

«Оценки безопасности <...> не изменились. Проблемы безопасности по-прежнему связаны с подчинением, и консенсус парламентского большинства по этому вопросу не изменился», — отметил Ляэнеметс в беседе с телерадиокомпанией ERR.

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Накануне сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис не утвердил предложенные парламентом поправки к закону против Эстонской православной христианской церкви.

Парламент Эстонии 9 апреля принял закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом. Как отметило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье», по сути, данный закон запрещает ЭПХЦ, в связи с чем она должна разорвать все связи с Москвой или готовиться к суду. Поскольку в глазах властей она остается «для России и Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии».

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