Пособник исполнителей теракта на Дубровке вышел на свободу после 22 лет колонии

Пособник исполнителей теракта на Дубровке Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет отбывания наказания в колонии. Об этом 25 апреля сообщили правоохранительные органы.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — рассказали «РИА Новости».

Уточняется, что наказание исчислялось с ноября 2002 года.

В октябре 2002 года в результате взрыва у ресторана «Макдональдс» в Москве погиб один человек, восемь пострадали.

Позже, 23 октября того же года, чеченские боевики захватили 916 человек в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Штурм здания начался 26 октября. В результате теракта погибли 130 человек, включая двоих артистов детской труппы.

В октябре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не забывают тех, кто спасал людей во время захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост».