Международные резервы РФ за неделю увеличились на $25,5 млрд

Международные резервы РФ выросли до $681,3 млрд, показав увеличение за неделю на $25,5 млрд. Об этом 25 апреля свидетельствуют данные Центрального банка (ЦБ) России на сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля 2025 года составили 681,3 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

Так, в период с 11 по 18 апреля текущего года российские международные резервы увеличились на 3,9%. По данным ЦБ, подобные изменения являются следствием положительной переоценки.

10 апреля сообщалось, что Международные резервы РФ выросли до $658 млрд, достигнув исторического максимума. В качестве причины такого роста в Центробанке назвали положительную переоценку международных резервов.