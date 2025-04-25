Горнолыжница из Франции Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д’Изер
Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д'Изер в 18-летнем возрасте. Об этом 24 апреля сообщило издание RMC Sport.
«Курорт Валь-д'Изер объявил в четверг о трагической смерти молодой французской лыжницы Марго Симон, которая произошла во время тренировок в рамках альпийского парка Red Bull», — говорится в публикации.
Врач скорой помощи пытался реанимировать спортсменку, однако это не дало результата. В связи с трагедией соревнования были отменены. Подробности происшествия неизвестны.
Уточняется, что условия на трассе были благоприятными.
Симон завоевывала титул чемпионки Франции среди девушек до 18 лет в слаломе.
В феврале в индийском штате Раджастхан 17-летняя чемпионка по пауэрлифтингу Яштика Ачарья погибла во время подъема штанги весом 270 кг. Спортивный инвентарь упал на шею девушки, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Спортсменка была доставлена в больницу, где медицинский персонал констатировал ее смерть.