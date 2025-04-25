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Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News 24 апреля иронично ответил на вопрос о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

Американская телеведущая поинтересовалась, действительно ли состоятся переговоры российского лидера и Уиткоффа 25 апреля.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — шутливо отреагировал Лавров.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 22 апреля сообщила, что Уиткофф приедет в РФ на текущей неделе для продолжения переговоров с Путиным. Тогда же о планах спецпосланника американского лидера посетить Москву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, в этот раз президент России и спецпосланник лидера США будут, скорее всего, обсуждать проблемы, которые накопились в российско-американских отношениях.

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