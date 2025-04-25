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Состояние здоровья экс-президента Бразилии ухудшилось после операции

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после операции на кишечнике. Об этом сообщает бюллетень больницы DF Star от 24 апреля, опубликованный на странице Болсонару в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Болсонару остается госпитализированным в отделение интенсивной терапии после операции. У него было клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение лабораторных анализов печени», — указано в заявлении.

Отмечается, что в ближайшее время врачи планируют провести дополнительные диагностические исследования.

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Болсонару был госпитализирован 11 апреля в ходе встречи в муниципалитете Риу-Гранди после того, как почувствовал боли в животе. По данным СМИ, 13 апреля Болсонару, страдающий от кишечной непроходимости, перенес операцию по освобождению кишечных спаек и реконструкции брюшной стенки.

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