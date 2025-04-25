Состояние здоровья экс-президента Бразилии ухудшилось после операции
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после операции на кишечнике. Об этом сообщает бюллетень больницы DF Star от 24 апреля, опубликованный на странице Болсонару в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Болсонару остается госпитализированным в отделение интенсивной терапии после операции. У него было клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение лабораторных анализов печени», — указано в заявлении.
Отмечается, что в ближайшее время врачи планируют провести дополнительные диагностические исследования.
Болсонару был госпитализирован 11 апреля в ходе встречи в муниципалитете Риу-Гранди после того, как почувствовал боли в животе. По данным СМИ, 13 апреля Болсонару, страдающий от кишечной непроходимости, перенес операцию по освобождению кишечных спаек и реконструкции брюшной стенки.