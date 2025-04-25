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Женщина погибла в результате ДТП в Иркутске

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Фото: Госавтоинспекция МВД России
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В Иркутске водитель автоцистерны наехал на 84-летнюю женщину, в результате чего она погибла. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Главного управления (ГУ) МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 9:22 по местному времени (4:22 мск) на Партизанской улице.

«По имеющимся сведениям, 55-летний водитель автоцистерны допустил наезд на женщину 1941 года рождения, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. <...> Предварительно, она попала в так называемую «слепую зону», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Уточняется, что женщина скончалась от полученных в результате аварии травм. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, правовое решение будет принято после проведения проверки.

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В Уфе 24 апреля в результате столкновения двух мотоциклов с пожарной машиной погиб один человек. Уточнялось, что один из мотоциклистов скончался на месте происшествия от полученных травм, а второй был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

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