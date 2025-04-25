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Средства ПВО за ночь уничтожили 79 украинских беспилотников над регионами РФ
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Средства ПВО за ночь уничтожили 79 украинских беспилотников над регионами РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над пятью регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны России.

«За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, 59 беспилотника были сбиты над Крымом, 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре дрона ликвидированы над территорией Белгородской области, по два беспилотника уничтожены над Курской и Нижегородской областями и еще один — над территорией Ивановской области.

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В Минобороны РФ 24 апреля сообщили, что в период с 21:40 до 22:30 мск силы ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией Крыма, еще два дрона были ликвидированы над Белгородской областью.

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